МИД Словакии об угрозе вторжения РФ в Украину: необходимо дипломатическое решение

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что страны должны найти дипломатическое решение относительно угрозы вторжения России в Украину. По его словам, таким решением могут, в том числе, санкции против РФ.

"Мы хотим дипломатического решения ситуации на границе РФ и Украины. Все, что вы наблюдаете, а частью этого является ясный сигнал России, что если бы произошла агрессия по отношению к Украине, то последуют санкции и так далее. Все это надо воспринимать как инструменты дипломатии", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что в этом году между Украиной и Словакией были установлены хорошие отношения.