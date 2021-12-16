ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МИД Словакии об угрозе вторжения РФ в Украину: необходимо дипломатическое решение

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 17:50
МИД Словакии об угрозе вторжения РФ в Украину: необходимо дипломатическое решение Фото: глава МИД Словакии Иван Корчок (flickr.com/eu2017)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что страны должны найти дипломатическое решение относительно угрозы вторжения России в Украину. По его словам, таким решением могут, в том числе, санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UJSZO.

"Мы хотим дипломатического решения ситуации на границе РФ и Украины. Все, что вы наблюдаете, а частью этого является ясный сигнал России, что если бы произошла агрессия по отношению к Украине, то последуют санкции и так далее. Все это надо воспринимать как инструменты дипломатии", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что в этом году между Украиной и Словакией были установлены хорошие отношения.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россию в Украине никто не ждет, поэтому в случае вторжения она получит адекватный отпор.

Он также подчеркнул, что из-за нынешней эскалации мир понял, что российский президент Владимир Путин пытается уничтожить Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словакия Российская Федерация Украина
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше