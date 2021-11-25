Маски все сняты. Мир понял, что Путин пытается уничтожить Украину, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года. Мир также понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире ток-шоу "Право на власть" .

Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января - начале февраля 2022 года.

"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось", - отметил Данилов.

В то же время как отметил секретарь СНБО, мир давно понял мотивы президента Российской Федерации в отношении Украины.

" Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", - заявил Данилов.