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Данилов об угрозе вторжения России: они здесь никогда не победят, их никто не ждет

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 18:51
Данилов об угрозе вторжения России: они здесь никогда не победят, их никто не ждет Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина никоим образом не допустит повторения ситуации 2014 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов не верит в победу Российской Федерации в случае ее вторжения в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметил Данилов, украинская армия способна дать агрессору адекватный отпор.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что эскалация агрессии со стороны России проявляется не только в военной плоскости, но и в дестабилизации в энергосфере и расшатывании внутренней ситуации Украины.

"Залог победы - это не только мощная военная компонента. Когда сопротивление будет оказывать все общество, у врага будет ноль шансов на победу", - отметил Данилов.

В то же время Данилов акцентировал на важности международного единства для недопущения дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеция Тобиасом Тибергом, последний отметил, что его страна, со своей стороны и в дальнейшем будет поддерживать целостность, а такжесуверенитет Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, выросло ли количество добровольцев на фоне угрозы вторжения России.

Также секретарь СНБО Данилов отметил, что в Украине важно завершить в сжатые сроки создание территориальной обороны.

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СНБО Алексей Данилов
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