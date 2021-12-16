МЗС Словаччини про загрозу вторгнення РФ в Україну: необхідне дипломатичне рішення
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що країни повинні знайти дипломатичне рішення щодо загрози вторгнення Росії в Україну. За його словами, таким рішенням можуть, в тому числі, санкції проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UJSZO.
"Ми хочемо дипломатичного вирішення ситуації на кордоні РФ і України. Все, що ви спостерігаєте, а частиною цього є ясний сигнал Росії, що якби сталася агресія щодо України, то підуть санкції і так далі. Все це треба сприймати як інструменти дипломатії", - заявив міністр.
Він також підкреслив, що цього року між Україною та Словаччиною були встановлені хороші відносини.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Росію в Україні ніхто не чекає, тому в разі вторгнення вона отримає адекватну відсіч.
Він також підкреслив, що через нинішню ескалацію світ зрозумів, що російський президент Володимир Путін намагається знищити Україну.