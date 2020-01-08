МИД Швеции подтвердил гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли 10 граждан Швеции
Министерство иностранных дел Швеции подтвердило гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране. Об это написала в Twitter глава МИД страны Анна Линд.
Линд выразила соболезнования семьям погибших.
"С большой грустью я получила известие о катастрофе самолета в Иране. Шведы были на борту и получили травмы. Мои искренние соболезнования родным. Это трагедия для их семей и друзей", - написала она.
Отметим, опубликован список жертв авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев.
Кроме того, в иранском Красном Полумесяце сообщали, что в результате катастрофы украинского самолета в Тегеране погибли все, кто был на борту.
Отметим, что авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране.
Кроме того, президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Он заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.