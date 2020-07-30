В МИД считают слова посла Венгрии о вето на заседаниях НАТО неконструктивными

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление посла Иштвана Ийдярто о сохранении Венгрией вето на заседаниях НАТО-Украина. В МИД считают такую позицию неконструктивной.

Об этом сообщил в Twitter заместитель главы МИД Василий Боднар.

Дипломат назвал слова посла Венгрии "старой песней о новом".

"Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства. Трактуем такие упреки как уход от конструктивного трека, над которым работают министры Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто", - заявил Боднар.

Ранее Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО, пока Украина не "обеспечит права" нацменьшинств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует решить языковой конфликт с Венгрией, подписав меморандум с премьером Виктором Орбаном.

Встреча Зеленского и Орбана должна была состояться в конце июля, однако была перенесена до улучшения эпидемической ситуации.