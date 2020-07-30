У МЗС вважають слова посла Угорщини про вето на засіданнях НАТО неконструктивними

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву посла Іштвана Ійдярто про збереження Угорщиною вето на засіданнях Україна-НАТО. У МЗС вважають таку позицією неконструктивною.

Про це повідомив у Twitter заступник голови МЗС Василь Боднар.

Дипломат назвав слова посла Угорщини "старою піснею про нове".

"Українське законодавство ніхто не змінюватиме на вимогу іноземної країни. Трактуємо такі закиди як відхід від конструктивного треку, над яким працюють міністри Дмитро Кулеба і Петер Сійярто", - заявив Боднар.

Раніше Іштван Ийдярто заявив, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО, доки Україна не "забезпечить права" нацменшин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною, підписавши меморандум з прем'єром Віктором Орбаном.

Зустріч Зеленського з Орбаном мала відбутися наприкінці липня, однак була перенесена до поліпшення епідемічних умов.