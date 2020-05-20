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Зеленский о решении конфликта с Венгрией: подпишем меморандум

Новости » Политика     20.05.2020 - 18:40
Зеленский о решении конфликта с Венгрией: подпишем меморандум
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что нацменьшинства должны знать государственный язык

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он планирует решить языковой конфликт с Венгрией. Зеленский намерен подписать меморандум с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, посвященной годовщине президентства, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, для решения языкового конфликта с Венгрией он планирует подписать меморандум, который бы смог урегулировать ситуацию. Глава государства добавил, что надеется в ближайшее время решить этот вопрос.

"Господин Орбан в течение года ищет со мной встречу. Я сказал, что готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации с безопасностью, уважения, меморандум уважения к истории. У нас пока непростые отношения с Венгрией, но я думаю мы этот вопрос в ближайшее время решим", - заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что хотя для многих жителей Украины украинский язык не является родным, но все граждане должны знать государственный язык.

"Каждый человек должен знать язык. Для многих украинцев не родной, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопрос языка", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует осуществить визит в Украину, чтобы встретиться с Зеленским после завершения пандемии коронавируса. Даты визита стороны планируют согласовать после окончания пандемии.

Кроме того, в октябре прошлого года венгерский премьер Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийконфликтВенгриямеморандумВиктор Орбан
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