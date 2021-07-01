МИД России вызвал посла Чехии из-за требований компенсации за взрывы во Врбетице

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Чехии Витезслава Пивоньку. Поскольку Прага требует компенсацию в размере 30,5 млн долларов за взрывы во Врбетице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Вердикт наш простой: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, так как к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за какие-то факты", - заявила она. При этом Захарова добавила, что Москва рассматривает предложение Праги обсудить претензии как неприемлемое.