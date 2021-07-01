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МИД России вызвал посла Чехии из-за требований компенсации за взрывы во Врбетице

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Москва, Четверг 01 июля 2021 17:28
МИД России вызвал посла Чехии из-за требований компенсации за взрывы во Врбетице Фото: МИД России вызвал посла Чехии из-за требований компенсации за взрывы во Врбетице (mid.ru)
Автор: РБК-Украина

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Чехии Витезслава Пивоньку. Поскольку Прага требует компенсацию в размере 30,5 млн долларов за взрывы во Врбетице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Вердикт наш простой: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, так как к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за какие-то факты", - заявила она.

При этом Захарова добавила, что Москва рассматривает предложение Праги обсудить претензии как неприемлемое.

Ранее чешская разведка установила, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Накануне, 27 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ко взрывам боеприпасов на складах во Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам во Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.

Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало наибольшую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

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