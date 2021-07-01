МЗС Росії викликало посла Чехії через вимоги компенсації за вибухи у Врбетиці

До Міністерства закордонних справ Росії викликали посла Чехії Вітезслава Півоньку. Оскільки Прага вимагає компенсацію в розмірі 30,5 млн доларів за вибухи у Врбетице .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

При цьому Захарова додала, що Москва розглядає пропозицію Праги обговорити претензії як неприйнятну.

"Вердикт наш простий: Прага заплуталася в своїх версіях, заплуталася у власних інтересах, так як до національних інтересів це не має ніякого відношення, і просто переключилася на створення міфології і просування власних фантазій, які видає за якісь факти",-заявила вона.

Раніше Чеська розвідка встановила, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Напередодні, 27 червня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що ко вибухам боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.

Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства після того, як розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.