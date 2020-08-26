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В МИД России обвинили страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел РФ квалифицировало действия США и ряда государств Евросоюза как вмешательство во внутренние дела Беларуси. В ведомстве заявляют о существовании доказательств "вмешательства", однако не приводят никаких аргументов.

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Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", передает ТАСС.

"Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки... Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем... Доказательной базы более чем достаточно", - сказала она, комментируя ситуацию в Белоруси.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность войска в связи с якобы наращиванием сил со стороны НАТО вблизи границ.

При этом в самом Альянсе неоднократно выступали с заявлениями, что НАТО не занимается наращиванием сил вблизи границы с Беларусью.

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