У МЗС Росії звинуватили країни Заходу у втручанні у внутрішні справи Білорусі

Міністерство закордонних справ РФ кваліфікувало дії США і низки країн Євросоюзу як втручання у внутрішні справи Білорусі. У відомстві заявляють про існування доказів "втручання", однак не наводять жодних аргументів.

Про це заявила в середу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1", передає ТАСС.

"Ми бачимо те, що роблять держави Прибалтики, бачимо те, що робить Польща, те, що робить цілий ряд інших держав Європейського союзу. І навіть НАТО. Ми бачимо позицію Сполучених Штатів Америки... Втручання у внутрішні справи суверенної держави - ми так це і кваліфікуємо... Доказової бази більш ніж достатньо", - сказала вона, коментуючи ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко привів у повну бойову готовність війська в зв'язку з нібито нарощуванням сил з боку НАТО поблизу кордонів.

При цьому в самому Альянсі неодноразово виступали з заявами, що НАТО не займається нарощуванням сил поблизу кордону з Білоруссю.