МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины: ему выразили решительный протест

Временному поверенному в делах Украины выразили протест из-за инцидента с сотрудниками российского консульства во Львове, который произошел 9 июня.

"Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, от украинской стороны потребовали принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства РФ в Украине, а также безопасность их сотрудников.

Отметим, речь идет об инциденте, который произошел 9 июня в селе Заболотовцы Львовской области. Сотрудники консульства РФ приехали возложить цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина. Российским дипломатам помешали представители движения "Национальный корпус".