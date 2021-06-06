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Сборная Украины сыграет на Евро с картой страны на форме и "Слава Украине". В России возмущены

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Киев, Воскресенье 06 июня 2021 17:27
Сборная Украины сыграет на Евро с картой страны на форме и "Слава Украине". В России возмущены Фото: "гостевой" комплект формы сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Роман Тверденко

Сборной Украины перед чемпионатом Европы обновили комплекты формы, в которых она будет выступать на турнире. На передней части футболок изображена территория Украины.

Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

На передней части футболок изображена территория страны с гербом Украины, стилизированным как эмблема УАФ. На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротничках изнутри ответ на него "Героям слава".

На Евро, как и обычно, сборная сможет использовать три комплекта формы по необходимости - желтая с синим (домашняя), синяя с желтым (гостевая) и белая с золотым (третий комплект). Ее для украинских национальных команд сделала фирма "Joma".

Дизайн формы стал известен лишь днем в воскресенье, но в России ряд различных чиновников успели возмутиться ее составляющим. Разумеется, "критике" поддалось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине - Героям слава", которые в России называют "националистическими". В частности, "глава" так называемоого "Крымского футбольного союза" заявил, что они будут обращаться в УЕФА.

Отметим, что в 2018 году уже был небольшой скандал, когда на обновленной форме сборной Украины впервые появилось приветствие "Слава Украине". Но еще тогда его нанесение было согласовано с представителями УЕФА, а потому претензии России по этому поводу не рассматривались всерьез.

Напомним, что завтра, 7 июня, сборная Украины сыграет последний товарищеский матч перед Евро-2020. В Харькове команда Андрея Шевченко примет Кипр.

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