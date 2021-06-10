Россия высылает дипломата Северной Македонии

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Это ответная мера на действия Северной Македонии .

Об этом сообщает пресс-служба МИД России .

Сегодня, 10 июня, в МИД РФ вызвали временно поверенного в делах Северной Македонии Оливера Чаушевская-Димовская. Ей вручили ноту об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Скопье", - говорится в сообщении.