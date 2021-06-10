ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия высылает дипломата Северной Македонии

Новина українською →
Москва, Четверг 10 июня 2021 15:45
Россия высылает дипломата Северной Македонии Фото: Россия высылает дипломата Северной Македонии (mid.ru)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Это ответная мера на действия Северной Македонии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Сегодня, 10 июня, в МИД РФ вызвали временно поверенного в делах Северной Македонии Оливера Чаушевская-Димовская. Ей вручили ноту об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Скопье", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая Северная Македония объявила, что высылает российского дипломата из страны. Однако о причинах такого решения не сообщалось.

Позже в МИД РФ заявили, что действия Северной Македонии в Москве являются "недружественным актом".

Ранее сообщалось, что Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Македония дипломаты
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина