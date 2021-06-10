ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать слоган "Героям слава" на форме сборной Украины

Новина українською →
Москва, Четверг 10 июня 2021 13:19
В РФ отреагировали на решение УЕФА убрать слоган "Героям слава" на форме сборной Украины Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (1facebook.com/MIDRussia)
Автор: Анастасия Рокитна

В России поддержали решение Союза европейских футбольных ассоциации по форме сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы. УЕФА обязал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины.

Об этом написала на своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в спорте нужно "прославлять страну не националистическими лозунгами".

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава", - написала Захарова.

Обновлено: у Путина также отреагировали на решение УЕФА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива УЕФА.

"Спорт должен быть без политики", - заявил он.

В четверг стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы лозунг "Героям слава".

В комментарии РБК-Украина в УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты с Крымом, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствие "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году.

Напомним, украинцы презентовали обновленную форму сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Сборная Украины УЕФА Российская Федерация
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина