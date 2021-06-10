МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины: ему выразили решительный протест
В Министерство иностранных дел Российской Федерации 10 июня вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему выразили решительный протест из-за инцидента с сотрудниками российского консульства во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Временному поверенному в делах Украины выразили протест из-за инцидента с сотрудниками российского консульства во Львове, который произошел 9 июня.
"Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, от украинской стороны потребовали принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства РФ в Украине, а также безопасность их сотрудников.
Отметим, речь идет об инциденте, который произошел 9 июня в селе Заболотовцы Львовской области. Сотрудники консульства РФ приехали возложить цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина. Российским дипломатам помешали представители движения "Национальный корпус".
Напомним, ранее Захарова отреагировала на решение УЕФА убрать слоган "Героям слава" с формы сборной Украины по футболу.
Отметим, в комментарии РБК-Украина в УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты с Крымом, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствие "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году.
Как сообщало РБК-Украина, украинцы презентовали обновленную форму сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".