МЗС РФ викликало Тимчасового повіреного у справах України: йому висловили рішучий протест

В Міністерство закордонних справ Російської Федерації 10 червня викликали Тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило. Йому висловили рішучий протест через інцидент зі співробітниками російського консульства у Львові.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ .

Тимчасовому повіреному у справах України висловили протест через інцидент зі співробітниками російського консульства у Львові, який стався 9 червня.

"Йому було заявлено рішучий протест з приводу чергового порушення Києвом своїх зобов'язань по Віденським конвенції 1961-го і 1963 року", - зазначила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, від української сторони зажадали вжити всіх необхідних заходів щодо недопущення подібних провокацій, забезпечити умови для нормальної роботи і недоторканності посольства і генконсульства РФ в Україні, а також безпеку їх співробітників.

Відзначимо, йдеться про інцидент, який стався 9 червня у селі Заболотівці Львівської області. Співробітники консульства РФ приїхали покласти квіти до пам'ятника російського поета Олександра Пушкіна. Російським дипломатам завадили представники руху "Національний корпус".