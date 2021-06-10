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МЗС РФ викликало Тимчасового повіреного у справах України: йому висловили рішучий протест

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Москва, Четвер 10 червня 2021 16:08
МЗС РФ викликало Тимчасового повіреного у справах України: йому висловили рішучий протест Фото: Тимчасового повіреного у справах України викликали до МЗС РФ (tvc.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Міністерство закордонних справ Російської Федерації 10 червня викликали Тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило. Йому висловили рішучий протест через інцидент зі співробітниками російського консульства у Львові.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Тимчасовому повіреному у справах України висловили протест через інцидент зі співробітниками російського консульства у Львові, який стався 9 червня.

"Йому було заявлено рішучий протест з приводу чергового порушення Києвом своїх зобов'язань по Віденським конвенції 1961-го і 1963 року", - зазначила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, від української сторони зажадали вжити всіх необхідних заходів щодо недопущення подібних провокацій, забезпечити умови для нормальної роботи і недоторканності посольства і генконсульства РФ в Україні, а також безпеку їх співробітників.

Відзначимо, йдеться про інцидент, який стався 9 червня у селі Заболотівці Львівської області. Співробітники консульства РФ приїхали покласти квіти до пам'ятника російського поета Олександра Пушкіна. Російським дипломатам завадили представники руху "Національний корпус".

Нагадаємо, раніше Захарова відреагувала на рішення УЄФА прибрати слоган "Героям слава" з форми збірної України з футболу.

Відзначимо, в коментарі РБК-Україна в УЄФА заявили, що залишили без змін наявність на формі збірної України карти з Кримом, оскільки діючі кордони держави з окупованих півостровом визнані ООН, а також вітання "Слава Україні", яке було дозволено ще в 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, українці презентували оновлену форму збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено вітання "Слава Україні", а на комірах зсередини відповідь на нього "Героям слава".

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