В МИД рассказали детали подготовленного документа для нормандского саммита

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Коммюнике предусматривает, что на момент встречи вернут захваченные корабли

Подготовленное для саммита "нормандской четверки" коммюнике является рабочим документом для лидеров Украины, России, Германии и Франции. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, в подготовленном коротком коммюнике зафиксирован осторожный подход без слишком амбициозных заданий.

"Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились, это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что если на саммите стороны достигнут прорыва, то оперативно будет подготовлен новый документ.

"Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - отметил министр.

Он также уточнил, что подготовленное короткое коммюнике предусматривает, что к моменту встречи обмен уже состоится, захваченные в Керченском проливе корабли вернут.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский ожидает от "нормандской встречи" решения конфликта на Донбассе.

Ранее также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что помощники глав "нормандской четверки" занимаются подготовкой возможных решений.