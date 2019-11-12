Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена

Помощники глав "нормандской четверки" занимаются подготовкой возможных решений встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Он отметил, что ведется работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также "занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи".

Песков добавил, что дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена, нет даже примерных сроков. Он считает, что для проведения встречи необходимо завершить подготовительную работу.

"Есть понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной", - заявил Песков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что по требованию российской стороны советники президентов нормандской встречи разработали и согласовали документ, который должен быть подписан на саммите.

Отметим, источники РБК-Украина сообщали, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября 2019 года. Кроме того, по данным издания, встреча в ноябре является последним шансом для Украины в 2019 году.