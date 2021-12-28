МИД раскритиковал Грузию за вчерашний инцидент с Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на вчерашний инцидент с Михаилом Саакашвили в грузинском госпитале. Арестованного экс-президента Грузии хотели вернуть в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Как отметили в министерстве, вчерашняя попытка перевезти Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму была совершена в ненадлежащий способ, ведь его адвокаты не знали о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии.

"Состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью", - заявили в МИД.

В среду, 29 декабря, украинский консул планирует посетить Саакашвили в госпитале. В то же время министерство призывает власти Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей, чтобы они его обследовали.

"Продолжаем работать над его возвращением в Украину из гуманитарных соображений для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", - отметили в МИД.