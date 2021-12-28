МЗС розкритикувало Грузію за вчорашній інцидент з Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на вчорашній інцидент з Михайлом Саакашвілі в грузинському госпіталі. Арештованого екс-президента Грузії хотіли повернути до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС .

Як наголосили в міністерстві, вчорашня спроба перевезти Саакашвілі з військового госпіталя до в'язниці була вчинена у неналежний спосіб, адже його адвокати не знали про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії.

"Стан здоров’я Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю", - заявили в МЗС.

У середу, 29 грудня, український консул планує відвідати Саакашвілі в госпіталі. Водночас міністерство закликає владу Грузії допустити до Саакашвілі українських лікарів, щоб вони його обстежили.

"Продовжуємо працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - зазначили в МЗС.