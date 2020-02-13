ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД проверяет информацию о погибших украинцах в аварии в России

Новости » Политика     13.02.2020 - 12:36
МИД проверяет информацию о погибших украинцах в аварии в России
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

МИД подтвердил информацию о 8 погибших украинцах в ДТП в России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет информацию о погибших украинцах в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в России. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

В украинском министерстве подтвердили информацию о гибели 8 украинцев.

"Речь идет о 8 погибших. Но эта информация сейчас проверяется", - сообщила Зеленко.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина представитель Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко рассказал, что пострадавшего украинца госпитализировали в местную межрайонную больницу.

"По предварительной информации погибли 8 граждан Украины и еще 1 наш земляк был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную межрайонную больницу", - сообщил Коваленко.

Как он отметил, почти все граждане Украины предварительно идентифицированы, консулы занимаются установлением связей с родными.

"Находимся на связи с больницей, где находится наш гражданин. По предварительной информации, он пока в сознании. Наши консулы будут принимать все меры по репатриации наших граждан, если на это воля родных", - отметил он.

Напомним, ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.

До этого в Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.

МИД Украины отреагировал на инициативу России по созыву Совбеза ООН Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17
Новости Украины МИД УкраиныДТПРоссийская Федерацияукраинцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь