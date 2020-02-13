МИД проверяет информацию о погибших украинцах в аварии в России

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

МИД подтвердил информацию о 8 погибших украинцах в ДТП в России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины проверяет информацию о погибших украинцах в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в России. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

В украинском министерстве подтвердили информацию о гибели 8 украинцев.

"Речь идет о 8 погибших. Но эта информация сейчас проверяется", - сообщила Зеленко.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина представитель Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко рассказал, что пострадавшего украинца госпитализировали в местную межрайонную больницу.

"По предварительной информации погибли 8 граждан Украины и еще 1 наш земляк был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную межрайонную больницу", - сообщил Коваленко.

Как он отметил, почти все граждане Украины предварительно идентифицированы, консулы занимаются установлением связей с родными.

"Находимся на связи с больницей, где находится наш гражданин. По предварительной информации, он пока в сознании. Наши консулы будут принимать все меры по репатриации наших граждан, если на это воля родных", - отметил он.

Напомним, ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.

До этого в Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.