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МЗС перевіряє інформацію про загиблих українців в аварії в Росії

Новини » Політика     13.02.2020 - 12:36
МЗС перевіряє інформацію про загиблих українців в аварії в Росії
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

МЗС підтвердив інформацію про 8 загиблих українців в ДТП в Росії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України перевіряє інформацію про загиблих українців в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Росії. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

В українському міністерстві підтвердили інформацію про гибель 8 українців.

"Мова йде про 8 загиблих. Але ця інформація наразі перевіряється",- повідомила Зеленко.

Крім того, у коментарі РБК-Україна представник Департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко розповів, що постраждалого українця госпіталізували до місцевої міжрайонної лікарні.

"За попередньою інформацією загинуло 8 громадян України та ще 1 наш земляк був госпіталізований в важкому стані до місцевої міжрайонної лікарні",- повідомив Коваленко.

Як він зазначив, майже всі громадяни України попередньо ідентифіковані, консули займаються встановленням зв'язків з рідними.

"Перебуваємо на зв'язку з лікарнею, де знаходиться наш громадянин. За попередньою інформацією, він наразі при тямі. Наші консули будуть вживати всіх заходів щодо репатріації наших громадян, якщо на це буде воля рідних", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області (РФ) сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинуло вісім та постраждав один громадянин України.

До цього у Воронезькій області Російської Федерації автобус з українцями врізався у вантажівку, в результаті аварії загинули три людини.

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