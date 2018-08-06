В МИД прокомментировали информацию о "российском паспорте" Костенко

Костенко в Киеве будет предложено жилье и медпомощь

Освобожденный из российской тюрьмы Александр Костенко является гражданином Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Заяц.

Заяц отметил, что Костенко является гражданином Украины и пересек границу с украинским паспортом, который ему вернули в России после освобождения.

"Что касается Александра Костенко, я могу подтвердить официально, что он является гражданином Украины и это признано также российскими органами и въхал он в Украину по украинскому паспорту. Что касается его возможной причастности к совершению противоправных действий в Украине, наша функция - обеспечить его перевозку в Украину...На автомобиле его доставили в Украину, чтобы избежать провокаций. Мы не даем правовых оценок, мы не являемся следователями. Если у украинских правоохранителей есть к нему вопросы - они ему поставят", - заявил Заяц.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос относительно того, есть ли у Костенко российский паспорт, Заяц отметил, что ему об этом не известно.

"Мне не известно есть ли у него российский паспорт... Если бы россияне не признавали его украинский паспорт, они бы не позволили ему уехать", - отметил он.

Кроме того, Заяц сообщил, что МИД не известно, находится ли Костенко в розыске.

"Я предполагаю, что наверное он не находится в розыске. На какой процессуальной стадии дело (Костенко, - ред.) мне не известно. К нам обращений правоохранительных органов Украины не было. Я думаю, что если бы он находился в розыске, мы бы получили соответствующие запросы", - отметил он.

Заяц также подтвердил, что у Костенко сломана рука и когда он приедет в Киев, ему будет предложена медицинская помощь.

"Да, у него сломана рука. Сегодня вечером, когла он приедет в Киев, ему будет предложено жилье, медпомощь, воспользоваться услугами советника, который поможет оформить документы для получения статуса внутренне перемещенного лица", - сказал он.

Напомним, ранее о том, что у Костенко сломана рука сообщала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Также РБК-Украина сообщало, что освобожденному из российской колонии в пятницу, 3 августа, Костенко предоставят временное жилье в Киеве.