Костенко повідомив, що у нього зламана рука, - Денісова

Новини Суспільство 06.08.2018 - 16:37
Фото: Олександр Костенко (facebook.com/Александр Костенко)
Фото: Олександр Костенко (facebook.com/Александр Костенко)

Костенко потребує допомоги

У звільненого з російської тюрми українця Олександра Костенка зламана рука. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова на свой сторінці у Facebook.

Як зазначає Денісова, вона поспілкувалася з Костенком телефоном. За яких обставин він зламав руку омбудсмен не повідомила. 

"Тільки-но поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги. Подякував за піклування. Він обов'язково пройде медичне обстеження, і всю необхідну реабілітацію", - розповіла Денісова.

Костенко повідомив, що у нього зламана рука, - Денісова

Раніше перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко повідомила, що український політв'язень Олександр Костенко, який звільнився після закінчення терміну ув'язнення у російській в'язниці, перетнув кордон і прямує до Києва.

Нагадаємо, що у травні 2016 року "Крим. Реалії" писали, що Костенко в Києві у 2014 році затримували за підозрою в підготовці диверсій. У квартирі, де він проживав, виявили арсенал зброї та вибухових пристроїв. Згодом його звільнили, але справу не закрили. Пізніше Костенко очолив створений ним благодійний фонд "Український Крим. Повернення". Однак у листопаді 2014 року зник і через деякий час опинився під вартою в сімферопольському СІЗО.

Також відомо, що до Євромайдану Костенко працював у міліції Сімферополя, але після прес-конференції влітку 2013 року, присвяченій справі про продаж українок в сексуальне рабство, його звільнили і він став виконувати обов'язки помічника на той час нардепа від ВО "Свобода" Едуарда Леонова.

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