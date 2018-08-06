У МЗС прокоментували інформацію про "російський паспорт" Костенка

Костенку у Києві буде запропоновано житло та меддопомога

Звільнений з російської тюрми Олександр Костенко є громадянином України. Про це у ході брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Заяць.

Заяць зазначив, що Костенко є громадянином України та перетнув кордон за українським паспортом, який йому повернули у Росії після звільнення.

"Що стосується Олександра Костенка, я можу підтвердити офіційно, що він є громадянином України і це визнано також російськими органами і в'їхав він до України за українським паспортом. Що стосується його ймовірної причетності до вчинення протиправних дій в Україні, наша функція - забезпечити його перевезення до України...автомобілем він був доправлений до України, щоб уникнути провокацій. Ми не даємо правових оцінок, ми не є слідчими. Якщо у українських правоохоронців є до нього питання - вони йому поставлять", - заявив Заяць.

Разом з тим, на уточнююче питання щодо того, чи є у Костенка російський паспорт, Заяць зазначив, що йому про це не відомо.

"Мені не відомо чи є в нього російський паспорт... Якби росіяни не визнавали його український паспорт, вони б не дозволили йому виїхати", - зазначив він.

Крім того, Заяць повідомив, що МЗС не відомо, чи перебуває Костенко в розшуку.

"Я припускаю, що напевно він не перебуває в розшуку. В якій процесуальній стадії справа (Костенка, - ред.) мені не відомо. До нас звернень правоохоронних органів України не було. Я думаю, що якби він перебував в розшуку, ми б отримали відповідні запити", - зазначив він.

Заяць також підтвердив, що у Костенка зламана рука і коли він приїде до Києва, йому буде запропоновано медичну допомогу.

"Так, в нього зламана рука. Сьогодні ввечорі, як він дістанеться Києва, йому буде запропоновано житло, меддопомогу, скористатися послугами радника, який допоможе оформити документи для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи", - сказав він.

Нагадаємо, раніше про те, що у Костенка зламана рука повідомляла уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. Також РБК-Україна вже повідомляло, що звільненому з російської колонії у п'ятницю, 3 серпня, Костенку нададуть тимчасове житло у Києві.