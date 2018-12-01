В МИД призывают Конституционный суд Польши пересмотреть "антибандеровский закон"

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что польский закон об Институте национальной памяти является несправедливым в отношении украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что положение польского закона об Институте национальной памяти, в котором говорится об украинских националистах, является несправедливым в отношении украинцев. Об этом глава МИД заявил на 9-м заседании Украинско-польского форума партнерства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, "было бы очень хорошо, чтобы Конституционный суд Польши все же взглянул настоящим правовым глазом на те изменения, которые были сделаны до известного закона об Институте национальной памяти'".

"Считаем такие изменения несправедливыми по отношению к Украине и украинцам", - сказал глава МИД.

Отметим, в конце января 2018 года польские Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничество поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши пояснили, что главная цель закона - "борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте", а также борьба с "умалением ответственности настоящих исполнителей преступления".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что польское законодательство о национальной памяти, которое осуждает так называемую бандеровскую идеологию, оставляет пространство для манипуляций.

РБК-Украина писало, что этот документ не только прямо запрещает обвинять поляков в преступлениях времен Второй мировой войны, но и ставит действия украинских националистов в 1925-50 годах в один ряд с преступлениями нацистов. Ни эксперты, ни депутаты, ни дипломаты не сомневаются в том, что через новый закон отношения Украины и Польши могут значительно ухудшиться.