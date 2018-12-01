У МЗС закликають Конституційний суд Польщі переглянути закон "антибандерівський закон"

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що польський закон про Інститут національної пам'яті є несправедливим щодо українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що положення польського закону про Інститут національної пам'яті, в яких йдеться про українських націоналістів, є несправедливими стосовно українців. Про це глава МЗС заявив на 9-му засіданні Українсько-польського форуму партнерства, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, "було б дуже добре, щоб Конституційний суд Польщі все ж таки поглянув справжнім правовим оком на ті зміни, які були зроблені до відомого закону про Інститут національної пам'яті".

"Вважаємо такі зміни несправедливими по відношенню до України і українців", – сказав глава МЗС.

Зазначимо, наприкінці січня 2018 року польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом було введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз’яснили, що головна мета закону – "боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост", а також боротьба з "применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував, що польське законодавство про національну пам'ять, яке засуджує так звану бандерівську ідеологію, залишає простір для маніпуляцій.

Також РБК-Україна писало, що цей документ не тільки прямо забороняє звинувачувати поляків у злочинах часів Другої світової війни, але і ставить дії українських націоналістів в 1925-50 роках в один ряд зі злочинами нацистів. Ні експерти, ні депутати, ні дипломати не сумніваються в тому, що через новий закон відносини України та Польщі можуть значно погіршитися.