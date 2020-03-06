В апреле вступает в силу безвиз еще с одной страной

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Безвиз с Эквадором вступает в силу со 2 апреля

Министерство иностранных дел сообщило о вступлении в силу безвизового режима с Эквадором с 2 апреля 2020 года. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в Facebook.

Сообщается, что соглашением между Украиной и Эквадором предусмотрено введение на постоянной основе безвиза для краткосрочных поездок.

"Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - сообщили в МИД.

До 2 апреля украинцы могут пользоваться правом безвизовых туристических поездок в Эквадор сроком до 90 дней на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.

Напомним, Украина и Эквадор договорились о безвизовом режиме 26 сентября 2019 года. Тогда Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев в Латинской Америке.

Также РБК-Украина писало, что в феврале Кабинет министров сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадою. Также в этом году планируется вступление в силу безвизов с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой.