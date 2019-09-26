Украина договорилась о безвизе с Эквадором

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев в Латинской Америке

Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Напомним, 24 сентября Украина подписала очередное соглашение о безвизовом режиме - к списку добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

21 августа Кабмин одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией, также безвиз, вероятно, удастся получить с Монголией.