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Украина договорилась о безвизе с Эквадором

Новости » Политика    26.09.2019 - 04:54
Украина договорилась о безвизе с Эквадором
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев в Латинской Америке

Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки - Эквадором. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

"Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Напомним, 24 сентября Украина подписала очередное соглашение о безвизовом режиме - к списку добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

21 августа Кабмин одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией, также безвиз, вероятно, удастся получить с Монголией.

Украина подписала соглашение о безвизе с южноамериканской страной Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима
Новости Украины Безвизовый режимЭквадор
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