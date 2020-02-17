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Украина планирует получить еще один безвиз

Новости » Политика     17.02.2020 - 16:12
Украина планирует получить еще один безвиз
Фото: биометрический паспорт (РБК-Украина)

В 2019 году вступили в силу два международные договоры Украины в визовой сфере: Содружество Доминики и Северная Македония

Кабинет Министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадою. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Программы деятельности правительства за 2019 год.

В правительстве сообщили о плане вступления в силу “безвизовых” соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенным в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.

"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадою о введении безвизового режима", - говорится в отчете.

В Кабмине добавили, что уже было реализовано ряд шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, которые путешествуют в другие страны, в частности путем заключения соответствующих двусторонних соглашений.

Напомним, Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией. Так, соглашение было подписано в начале июля. В Кабмине ожидают, что заключение соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений с Северной Македонией, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики по отмене визовых требований.

Кроме того, Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины. Так, срок пребывания без виз граждан Украины и Аргентины на территориях обеих стран увеличен до 90 дней в течение 180 дней.

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