ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У квітні набирає чинності безвиз ще з однією країною

Новини » Політика     06.03.2020 - 14:28
У квітні набирає чинності безвиз ще з однією країною
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Безвиз з Еквадором набирає чинності з 2 квітня

Міністерство закордонних справ повідомило про вступ в силу безвізового режиму з Еквадором з 2 квітня 2020 року. Про це йдеться в заяві МЗС України у Facebook.

Повідомляється, що угодою між Україною та Еквадором передбачено запровадження на постійній основі безвіза для короткострокових поїздок.

"Громадяни України можуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який відновлюється на інший строк 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду в Еквадор", - повідомили в МЗС.

До 2 квітня українці можуть користуватися правом безвізових туристичних поїздок в Еквадор терміном до 90 днів на підставі попереднього одностороннього рішення еквадорської сторони.

Нагадаємо, Україна і Туреччина домовилися про безвізовий режим 26 вересня 2019 року. Тоді Еквадор став 21-ю країною з безвізім для українців у Латинській Америці.

Також РБК-Україна писало, що в лютому Кабінет міністрів повідомив про план щодо підписання двосторонньої угоди про введення безвізового режиму з Гренадою. Також у цьому році планується набрання чинності безвізів з Еквадором, Колумбією, Маршалловим островам, Монголією, Аргентиною та Шрі-Ланкою.

Рада призначила Кулебу главою МЗС замість Пристайка МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до Криму
Новини України МЗСБезвізовий режимЭквадор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся