МИД поможет компаниям, которые пострадают от санкций со стороны Беларуси, - Кулеба

"Мы безусловно просчитывали, что Беларусь сделает что-то в ответ. Безусловно, мы были готовы к этому сценарию. Хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна обратиться в МИД и мы вместе с торговым представителем Украины найдем альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал министр.

Напомним, ранее торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что возможное поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий. По его словам, снижение объемов поставок связано с технологическими процессами на производстве в Беларуси.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 28 мая эксперты и гости студии - Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, эксперт в области авиации Вадим Лукашевич и другие - рассказывают, можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма и чем теперь Лукашенко угрожает Украине. Кроме того, пассажир самолета Ryanair который принудительно посадили в Минске, расскажет детали того, что произошло.

Также внимание уделяют спецоперации по задержанию "вагнеровцев", в частности, ответят на вопрос: что это было - провал украинских спецслужб или фейк?



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская резко высказалась о системе здравоохранения в нашей стране.



Также в эфире известные украинские врачи объяснили, что думают об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.



Политики, к слову, тоже высказались об увольнении Степанова и объяснили - это хорошо или плохо для страны.



Также в прямом эфире произошел спор между Виталием Кличко и Давидом Арахамией о коррупции в Киевской городской администрации и о развитии столицы.