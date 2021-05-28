Беларусь может прекратить поставки бензина А-95 в Украину: как это скажется на рынке
Возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке. Но Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.
Об этом РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Как отметил Куюн, сейчас украинские трейдеры не могут договориться о поставках бензина А-95 из Беларуси на июнь.
"Я так понимаю, что все будет зависеть от итога сегодняшних переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на предмет загрузки белорусского завода "Нафтан", который оказался без нефти и под угрозой американских санкций. Российские компании не хотят поставлять, опасаясь попасть тоже под санкции. Поскольку определенности нет, белорусы вынуждены были закрыть экспорт в Украину, чтобы себя подстраховать и не допустить дефицита", - сказал он.
При этом Куюн считает маловероятным вариант, что Лукашенко решил запретить поставлять бензин в Украину в ответ на закрытие воздушного пространства. "Это абсолютно невыгодно Беларуси", - сказал он.
По его словам, Беларусь поставляет в Украину порядка 50 тысяч тонн бензина А-95, что занимает около 50% рынка этой марки.
Куюн уверен, что Украина может в короткие строки заместить этот объем, хотя и не исключает кратковременной турбулентности на рынке.
"У нас есть возможности по производству. Сегодня уже "Укртатнафта" заявила, что готова нарастить выпуск бензина. Есть возможность поставлять по морю. И есть возможность нарастить поставки из Литвы", - сказал он.
По его словам, смена поставщика практически никак не скажется на цене бензина и на насыщенности рынка.
"Если и будет какая-то турбулентность, то на протяжении недели-двух максимум. Я думаю, что не должно быть какого-то дефицита", - добавил Куюн.
Как сообщало РБК-Украина, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.
Напомним, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Решение принято в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич.