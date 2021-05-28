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Импорт бензина из Беларуси: возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий

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Киев, Пятница 28 мая 2021 16:59
Импорт бензина из Беларуси: возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий Фото: Беларусь может сократить поставки бензина в Украину (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Возможное сокращение поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий. Оно связано с технологическими процессами на производстве в Беларуси.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По его словам, новости по бензину связаны с технологическим процессами на производстве и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси

"Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике", - отметил Качка.

Отметим, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал РБК-Украина, что возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Эти меры связаны с торговыми ограничениями, которые накладывались до этого.

Отношения между двумя странами еще больше ухудшились на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

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