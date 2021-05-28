Импорт бензина из Беларуси: возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий
Возможное сокращение поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий. Оно связано с технологическими процессами на производстве в Беларуси.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.
По его словам, новости по бензину связаны с технологическим процессами на производстве и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси
"Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике", - отметил Качка.
Отметим, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал РБК-Украина, что возможное прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести лишь к кратковременной турбулентности на рынке.
Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Эти меры связаны с торговыми ограничениями, которые накладывались до этого.
Отношения между двумя странами еще больше ухудшились на фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.