МИД Польши отреагировало на уничтожение мемориальной доски с могилы воинов УПА

Министерство иностранных дел Польши считает провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА на горе Монастырь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение дипломатического ведомства в Twitter.

Как сообщается, в ведомстве считают, что такой акт вандализма является попыткой подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем дальнейшие усилия по подрыву добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве пообещали расследовать акт вандализма против места памяти украинцев возле Верхрата на Подкарпатье.

Напомним, 20 января на горе Монастырь возле деревни Верхраты уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

Отмечается, что таблица уже была разбита в 2015 году. Теперь неизвестные сняли ее и бросили в яму.

Ранее власти Польши заявили, что восстановление могил бойцов УПА в Польше возможно после принятия ряда политических решений и внесения изменений в нормативные документы о военных захоронениях.