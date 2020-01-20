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В Польше неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА

Новости » В мире     20.01.2020 - 17:48
В Польше неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПА
Фото с места инцидента (nasze-slowo.pl)

Таблица уже была разбита в 2015 году, теперь ее сбросили в яму

На горе Монастырь возле деревни Верхраты уничтожили таблицу из могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА), которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Наше Слово".

Как сообщается, неизвестные сорвали вышитые полотенца с деревьев, которые осенью в рамках чествования умерших, повесили польские активисты и представители интеллигенции.

Факт уничтожения таблице обнаружил человек, который была на горе во время рождественских праздников.

Отмечается, что таблица уже была разбита в 2015 году. Теперь неизвестные сняли ее и бросили в яму.

В Польше неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов УПАФото: разбитая в 2015 году таблица (nasze-slowo.pl)

Место памяти установили законно в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в ​​Польше и Всемирного объединения солдат польской армии.

В официальном заявлении объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма.

Издание отмечает, что в связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе, усилились провокации также и в Польше. Были осквернены, даже неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил.

Напомним, ранее власти Польши заявили, что восстановление могил бойцов УПА в Польше возможно после принятия ряда политических решений и внесения изменений в нормативные документы о военных захоронениях.

Ранее РБК-Украина писало, что новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что блокирование польских эксгумаций захоронений Украиной больше не повторится. При этом Украина рассчитывает на ответные шаги со стороны Польши.

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