МЗС Польщі відреагувало на знищення меморіальної дошки з могили воїнів УПА

Міністерство закордонних справ Польщі вважає провокацією знищення меморіальної дошки на могилі воїнів УПА на горі Монастир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дипломатичного відомства Twitter.

Як повідомляється, у відомстві вважають, що такий акт вандалізму є спробою підірвати добросусідські відносини Польщі з Україною.

"Враховуючи нещодавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі, ми спостерігаємо подальші зусилля з підриву добросусідських відносин Польщі, на цей раз з Україною", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві пообіцяли розслідувати акт вандалізму проти місця пам'яті українців біля Верхрати на Підкарпатті.

Нагадаємо, 20 січня на горі Монастир біля села Верхрата знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА, які загинули в бою з НКВД в довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року.

Зазначається, що вона вже була розбита у 2015 році. Тепер невідомі зняли її й кинули в яму.

Раніше влада Польщі заявили, що відновлення могил бійців УПА в Польщі можливо після прийняття низки політичних рішень та внесення змін в нормативні документи про військові поховання.