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МИД Польши назвал цель санкций Евросоюза против Беларуси

Варшава, Понедельник 17 августа 2020 16:45
МИД Польши назвал цель санкций Евросоюза против Беларуси
Фото: Марчин Пшидач (korupciya.com)
Автор: Максим Зайченко

В ведомстве считают, что ситуация вокруг Беларуси остается непредсказуемой

Санкции Евросоюза против Беларуси вводятся для проведения новых выборов. Они не являются целью сами по себе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает TVP Parlament.

При этом он отмечает, что ситуация вокруг Беларуси остается непредсказуемой.

"Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное - стабилизация ситуации в Беларуси и проведение новых выборов... Мы находимся в ситуации сильно непредсказуемой и динамичной. На данном этапе трудно предсказать, в каком направлении, наконец, этот процесс будет следовать", - сказал Пшидач.

Напомним, ранее в МИД Германии проинформировали, какие санкции готовят против властей Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Кроме этого, ранее министры иностранных дел стран-участников Европейского союза одобрили введение санкций против Беларуси.

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