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МЗС Польщі назвав мету санкцій Євросоюзу проти Білорусі

Варшава, Понеділок 17 серпня 2020 16:45
МЗС Польщі назвав мету санкцій Євросоюзу проти Білорусі
Фото: Марчін Пшидач (korupciya.com)
Автор: Максим Зайченко

У відомстві вважають, що ситуація навколо Білорусі залишається непередбачуваною

Санкції Євросоюзу проти Білорусі вводяться для проведення нових виборів. Вони не є метою самі по собі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, передає TVP Parlament.

При цьому він зазначає, що ситуація навколо Білорусі залишається непередбачуваною.

"Санкційний процес триває, але він не є метою сама по собі. Для нас головне - стабілізація ситуації в Білорусі та проведення нових виборів... Ми знаходимося в ситуації сильно непередбачуваній і динамічній. На даному етапі важко передбачити, в якому напрямку, нарешті, цей процес буде дотримуватися", - сказав Пшидач.

Нагадаємо, раніше у МЗС Німеччини поінформували, які готують санкції проти влади Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі та почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.

Крім цього, раніше міністри закордонних справ країн-учасників Європейського союзу схвалили введення санкцій проти Білорусі.

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