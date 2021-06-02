МИД о полетах из Беларуси в Крым: санкции будут неизбежны
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отреагировала на намерения Александра Лукашенко запустить авиарейсы из Беларуси в оккупированный Крым. Она предупредила, что в таком случае Украина будет вынуждена применить санкции.
Об этом говорится в комментарии Джапаровой агентству "Укринформ".
"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями",- подчеркнула она.
Джапарова отметила, что ответственность за санкции против Беларуси, в том числе закрытие воздушного пространства для белорусских самолетов, лежит исключительно на Лукашенко, поскольку его режим пересек очередную "красную линию".
"Эту "канитель и провокации", как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством",- заявила дипломат.
Как добавила заместитель министра, если Лукашенко хочет вместе с президентом России нести ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе, то окажется вместе с ним на скамье подсудимых в Гааге.
"Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить свою международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", - подытожила она.
Напомним, вчера Лукашенко рассказал, что говорил с Путиным о возможности запуска авиарейсов из Беларуси в оккупированный Крым, чтобы белорусы, как пояснил Лукашенко, могли отправиться на отдых.
Кроме того, Лукашенко предложил так называемым "следователям" из террористической организации "ЛНР" приехать в Беларусь, чтобы допросить оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом он также говорил с Путиным.