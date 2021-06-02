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МЗС про польоти з Білорусі в Крим: санкції будуть неминучі

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Київ, Середа 02 червня 2021 15:19
МЗС про польоти з Білорусі в Крим: санкції будуть неминучі Фото: Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відреагувала на наміри Олександра Лукашенка запустити авіарейси з Білорусі в окупований Крим. Вона попередила, що у такому разі Україна буде змушена застосувати санкції.

Про це йдеться в коментарі Джапарової агентству "Укрінформ".

"Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками", - наголосила вона.

Джапарова зазначила, що відповідальність за сьогодні санкції проти Білорусі, в тому числі закриття повітряного простору для білоруських літаків, лежить виключно на Лукашенку, оскільки його режим перетнув чергову "червону лінію".

"Цю "канитель і провокації", як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля. Чим в міцніші обійми Путіна потрапляє Лукашенко, тим менше шансів у Білорусі залишатися справді незалежною і суверенною державою", - заявила дипломат.

Як додала заступниця міністра, якщо Лукашенко хоче разом з президентом Росії нести відповідальність за окупацію Криму та війну на Донбасі, то опиниться разом з ним на лаві підсудних у Гаазі.

"Росія брутально порушила міжнародне право, окупувавши Крим, і розв’язавши агресію на сході України, за що нестиме відповідальність. Якщо Лукашенко хоче розділити цю відповідальність з Путіним на одній лаві підсудних в Гаазі, і ще більше посилити власну міжнародну ізоляцію, це, звичайно, його особистий вибір, але, переконана, не вибір дружнього Україні білоруського народу", - підсумувала вона.

Нагадаємо, вчора Лукашенко розповів, що говорив з Путіним про можливість запуску авіарейсів з Білорусі в окупований Крим, щоб білоруси, як пояснив Лукашенко, могли відправитися на відпочинок.

Крім того, Лукашенко запропонував так званим "слідчим" з терористичної організації "ЛНР" приїхати в Білорусь, щоб допитати опозиційного журналіста Романа Протасевича. Про це він також говорив з Путіним.

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