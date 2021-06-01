ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко допускает авиасообщение с Крымом: этот вопрос прорабатывают

Новина українською →
Минск, Вторник 01 июня 2021 16:33
Лукашенко допускает авиасообщение с Крымом: этот вопрос прорабатывают Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом. По словам Лукашенко, после закрытия украинского неба у белорусов нет возможности ездить в Крым.

Об этом шла речь во время разговора Лукашенко с журналистами, передает "Пул первого".

"Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину (ездили в Крым - ред.), кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывается с Россией.

"Сегодня я хотел бы спросить у (президента Украины - ред.) Зеленского, при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина - ред.) устроили эту "канитель", эту провокацию", - сказал Лукашенко.

Напомним, Украина запретила белорусским самолетам заходить в украинское воздушное пространство, поэтому авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в украинские города.

После этого в Кремле рассказали, что Лукашенко и Путин договорились о новых рейсах "Белавиа" в Россию, но от ответа на вопрос касательно полетов из Беларуси в Крым, в администрации Путина уклонились.

Добавим, небо для белорусских самолетов закрыли все соседи Беларуси кроме России. На такой шаг пошли после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Владимир Путин Российская Федерация Крым Беларусь авиасообщение
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе