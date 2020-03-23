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В МИД подтвердили факт заражения иностранцев COVID-19 после визита в Украину

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 21:24
В МИД подтвердили факт заражения иностранцев COVID-19 после визита в Украину
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Посольство Украины в Молдове обратилось к молдавской стороне предоставить больше деталей

В Министерстве иностранных дел подтвердили факт инфицирования коронавирусом COVID-19 граждан Молдовы после визита в Украину. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, посольство Украины в Молдове обратилось к молдавской стороне предоставить больше деталей по этой истории

"Не знаю, они именно в Почаивской лавре заболели, но есть такие случаи заболевания граждан, вернувшихся с территории Украины - это факт", - сказал министр.

Напомним, коронавирус в Молдове выявили у восьмерых человек, которые вернулись с поездки в Почаевскую лавру. По словам премьера Молдовы Иона Кику, группа людей поехала на автобусе в паломничество в Почаевскую лавру, после возвращения у восьмерых из них выявили новый коронавирус. Остальные на сегодня находятся под наблюдением. В связи с этим Кику призвал граждан временно не ходить в церкви.

Как сообщало РБК-УКраина, на прошлой неделе в Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии. До этого парламент Молдовы одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что с 17 марта чрезвычайное положение введено в непризнанном Приднестровье. Данный режим введен сроком на 19 дней.

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