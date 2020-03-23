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У МЗС підтвердили факт зараження іноземців COVID-19 після візиту в Україну

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 21:24
У МЗС підтвердили факт зараження іноземців COVID-19 після візиту в Україну
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Посольство України в Молдові звернулося до молдавської сторони надати більше деталей

У Міністерстві закордонних справ підтвердили факт інфікування коронавірусом COVID-19 громадян Молдови після візиту в Україну. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, посольство України в Молдові звернулося до молдавській стороні надати більше деталей цієї історії

"Не знаю, вони саме в Почаївській лаврі захворіли, але є такі випадки захворювання громадян, що повернулися з території України - це факт", - сказав міністр.

Нагагдаємо, коронавірус у Молдові виявили у вісьмох осіб, які повернулися з поїздки до Почаївської лаври. За словами прем'єра Молдови Іона Кіку, група людей поїхала на автобусі в паломництво у Почаївську лавру, після повернення у вісьмох з них виявили новий коронавірус. Інші на сьогодні знаходяться під спостереженням. У зв'язку з цим Кіку закликав громадян тимчасово не ходити до церкви.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня у Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу. Померла 61-річна жінка, яка заразилася в Італії. До цього парламент Молдови схвалив введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу

Також повідомлялося, що з 17 березня надзвичайний стан введено в невизнаному Придністров'ї. Даний режим запроваджено строком на 19 днів.

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