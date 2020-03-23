В Молдове коронавирус выявили у восьми человек после поездки в Украину

Фото: Ион Кику (noi.md)

Граждане Молдовы посещали Почаевскую лавру

Коронавирус в Молдове выявили у восьмерых человек, которые вернулись с поездки в Почаевскую лавру. Об этом заявил премьер Молдовы Ион Кику, передают местные СМИ.

По его словам, группа людей поехала на автобусе в паломничество в Почаевскую лавру, после возвращения у восьмерых из них выявили новый коронавирус. Остальные на сегодня находятся под наблюдением. В связи с этим Кику призвал граждан временно не ходить в церкви.

"Например, граждане, которые поехали во время эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться", - заявил Кику.

Напомним, на прошлой неделе в Молдове зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии. До этого парламент Молдовы одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что с 17 марта чрезвычайное положение введено в непризнанном Приднестровье. Данный режим введен сроком на 19 дней.