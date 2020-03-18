ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 09:37
В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии

В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 61-летняя женщина, которая заразилась в Италии, сообщает Sputnik Moldova.

Также глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила, что пациентка умерла сегодня ночью.

"Сегодня ночью умерла вторая пациентка, которая лечилась в Республиканской клинической больнице. Ей 61 год. У нее были и другие хронические заболевания", - сказала Думбрэвяну.

Как сообщается, больная пробыла неделю в селе после того, как вернулась из Италии. Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

Отметим, в Молдове зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, парламент Молдовы одобрил введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что с 17 марта чрезвычайное положение из-за коронавируса введено в Приднестровье. Данный режим введен сроком на 19 дней.

В Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса NASA перевело сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса
Новости Украины МолдовапреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь