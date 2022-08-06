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МИД подтвердил аннулирование диппаспортов более 200 нардепов и назвал причину

Фото: МИД подтвердил аннулирование диппаспортов более 200 нардепов и назвал причину (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 225 народных депутатов, поскольку они не вернули документы на хранение своевременно.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что за последние месяцы министерство несколько раз обращалось к нардепам с просьбой вернуть диппаспорта и взаимодействовало с Верховной радой для организации этого процесса.

"Последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение", - сообщают в пресс-службе.

Указано, что диппаспорта выдаются депутатам исключительно для осуществления официальных командировок.

В соответствии с положением о дипломатическом паспорте, после возвращения из командировки в 10-дневный срок паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. При этом отмечается, что диппаспорта не могут использоваться для частных поездок ни при каких обстоятельствах.

Так, МИД уверяет, что безотлагательно выдаст диппаспорта тем депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной рады.

Напомним, РБК-Украина писало, что 225 нардепов остались без диппаспорта.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал депутатов за зарубежные поездки без веских причин.

Кроме этого, в начале июня в Верховной раде появился законопроект, в котором предлагалось упростить выезд нардепов из Украины.

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