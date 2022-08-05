ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 200 нардепов остались без диппаспорта: что известно

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 21:11
Более 200 нардепов остались без диппаспорта: что известно Фото: у 225 нардепов отобрали диппаспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Дипломатические паспорта большинства нардепов аннулированы. Соответствующее уведомление поступило в Аппарат Верховной рады.

Об этом РБК-Украина рассказали трое собеседников в парламенте.

Документы аннулировало Министерство иностранных дел.

"Основание - нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок", – сказал один из источников.

В списке тех, кому аннулировали документ - 225 нардепов из разных фракций и групп, а также первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава профильного комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Еще один собеседник издания отметил, что многие парламентарии возмущены таким решением.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал нардепов и других политиков за заграничные поездки без веских причин. В то же время в начале июня в Раде появился законопроект, в котором предлагалось упростить выезд нардепов из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Давид Арахамия Александр Корниенко выезд за границу Верховная рада
NEWS
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз