Более 200 нардепов остались без диппаспорта: что известно
Дипломатические паспорта большинства нардепов аннулированы. Соответствующее уведомление поступило в Аппарат Верховной рады.
Об этом РБК-Украина рассказали трое собеседников в парламенте.
Документы аннулировало Министерство иностранных дел.
"Основание - нардепы не сдали свои дипломатические паспорта после заграничных командировок", – сказал один из источников.
В списке тех, кому аннулировали документ - 225 нардепов из разных фракций и групп, а также первый вице-спикер Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава профильного комитета по иностранным делам Александр Мережко.
Еще один собеседник издания отметил, что многие парламентарии возмущены таким решением.
Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал нардепов и других политиков за заграничные поездки без веских причин. В то же время в начале июня в Раде появился законопроект, в котором предлагалось упростить выезд нардепов из Украины.
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